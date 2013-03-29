Гаишник получил премию за отказ от баснословной взятки

Отказавшегося от взятки в 45 миллионов рублей сотрудника столичного управления ГИБДД поощрят благодарностью и 100 тысячами рублей, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Накануне стало известно, что полицейские задержали в Москве мужчину, который, по данным правоохранителей, предложил высокопоставленному сотруднику столичной Госавтоинспекции за 45 миллионов рублей незаконно легализовать крупную партию грузовиков. Полицейский доложил о заманчивом предложении начальству. В среду при попытке передать деньги подозреваемый был задержан.

"Сотрудник столичного УГИБДД, отказавшийся от взятки в 45 миллионов рублей, будет поощрен благодарностью начальника главного управления МВД по Москве и премией в 100 тысяч рублей", - сказал сотрудник пресс-службы.