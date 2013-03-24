Банки Кипра установили лимит на снятие наличных

В четверг Cyprus Popular Bank объявил, что из-за высокого спроса на наличные деньги он вводит лимит на снятие денег из банкомата, который составит 260 евро в день.

Вместе с тем, корреспондент РИА Новости передает из Никосии, что банкоматы разных кипрских банков сообщают о "временном введении лимита в 120 евро в день". При этом корреспонденту агентства удалось снять в банкомате крупнейшего на острове банка Bank of Cyprus 140 евро, используя для этого дебетовую карту, выпущенную за пределами Кипра.

Кипру грозит неконтролируемый дефолт, если не будет заключено кредитное соглашение. Островное государство пытается изыскать 5,8 миллиарда евро вдобавок к обещанным ЕС и МВФ 10 миллиардам евро. Еврогруппа предупредила, что прекратит оказывать экстренную финансовую помощь, если до понедельника, 25 марта, Никосия не изыщет эти средства. Кипрские банки не работают с 15 марта, после того, как Еврогруппа потребовала ввести разовый налог на депозиты. Парламент отказался поддержать эту меру и принял ряд законов по оздоровлению банков, созданию Национального фонда солидарности и введению ограничений на ряд банковских операций.