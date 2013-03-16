Аэропорт «Минск» работает с перебоями

Аэропорт столицы Беларуси "Минск", возобновление полетов в котором началось в субботу утром, работает с существенными перебоями. Из-за сложных метеорологических условий аэропорт не отправлял и не принимал самолеты почти сутки.

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Официальный сайт аэропорта информирует о том, что задержан прилет как минимум 14 рейсов - из Москвы, Тегерана, Киева, Стокгольма, Праги, Барселоны, сообщает РИА Новости.

Также задерживаются вылеты рейсов из Минска. Откладываются рейсы в Варшаву и Ганновер, отменен рейс в Ригу.

В Минске надеются вернуться в привычный стабильный график к завтрашнему дню.