Из-за непогоды Киев принял самолеты, летевшие в Минск

Минский аэропорт закрыт для приема и вылета самолетов до утра субботы из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил РИА «Новости» представитель аэропорта.

Из-за резкого ухудшения погоды и сильного снегопада национальный аэропорт "Минск" не принимает и не выпускает самолеты с сегодняшнего утра.

В течение дня начало работы воздушной гавани неоднократно откладывалось. Самолеты, направлявшиеся в столицу Белоруссии, были вынуждены садиться в Гомеле, Вильнюсе и Киеве.