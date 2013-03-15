Из-за непогоды Киев принял самолеты, летевшие в Минск
20:56, 15 марта 2013Мир
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Минский аэропорт из-за снега закрыт до утра субботы.
Аэропорт ”Минск” / Фото: AltynAsyr из Википедии
Минский аэропорт закрыт для приема и вылета самолетов до утра субботы из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил РИА «Новости» представитель аэропорта.
Из-за резкого ухудшения погоды и сильного снегопада национальный аэропорт "Минск" не принимает и не выпускает самолеты с сегодняшнего утра.
В течение дня начало работы воздушной гавани неоднократно откладывалось. Самолеты, направлявшиеся в столицу Белоруссии, были вынуждены садиться в Гомеле, Вильнюсе и Киеве.
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