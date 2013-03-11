США и Южная Корея, несмотря на угрозы КНДР, начали военные учения

В понедельник после начала учений с участем 10 тысяч южнокорейских и 3500 тысяч американских войск, Пхеньян выполнил свое обещание и перерезал линию экстренной связи с Сеулом. В понедельник после начала учений с участия 10 тысяч южнокорейских и 3500 тысяч американских войск, Пхеньян выполнил свое обещание и перерезал линию экстренной связи с Сеулом, пишет Радио Свобода. Напряжение на Корейском полуострове усилилась после того, как 12 февраля КНДР провела третье ядерное испытание, чем вызвала новые санкции Совбеза ООН. Северная Корея обвинила США в поддержке военных учений в Южной Корее, считая это стартовой площадкой для начала ядерной войны, и пригрозила отказаться от перемирия с Вашингтоном, которым закончилась Корейская война в 1953 году."

Напряжение на Корейском полуострове усилилась после того, как 12 февраля КНДР провела третье ядерное испытание, чем вызвала новые санкции Совбеза ООН.

Северная Корея обвинила США в поддержке военных учений в Южной Корее, считая это стартовой площадкой для начала ядерной войны, и пригрозила отказаться от перемирия с Вашингтоном, которым закончилась Корейская война в 1953 году.