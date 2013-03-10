Митрополиту не удалось найти покупателей на свои часы Rolex

Митрополит Пловдивский Николай планировал продать свои золотые часы Rolex и использовать вырученные деньги для оплаты счета за электричество, выставленного местному храму Святой Марины. Долг храма составляет почти три тысячи левов (2 тыс долл).

Часы были выставлены на открытые торги с начальной стоимостью 11 600 левов. Митрополит планировал оплатить счета церкви за электричество, а оставшуюся сумму отдать на благотворительность.

Как отмечает РИА Новости, тарифы за электроэнергию в Болгарии выросли более чем в два раза с начала декабря. Это послужило одной из причин многотысячных демонстраций в болгарских городах. В феврале 2013 года премьер-министра Болгарии Бойко Борисов ушел в отставку после того, как в ходе одной из демонстраций полицейские избили ее участников.

Болгарская православная церковь является вторым после государства собственником недвижимости в стране. Несмотря на это религиозной институции не хватает средств на оплату коммунальных услуг, а представители духовенства, как правило, получают скромную зарплату. В то же время некоторые высокопоставленные священники становятся объектами критики из-за принадлежащих им дорогостоящих объектов. Критике подвергся не только обладатель дорогих часов митрополит Николай, но и митрополит Варны Кирилл, разъезжающий в автомобиле Lincoln.