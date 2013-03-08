Президент Молдовы принял отставку правительства

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

Подробности этой процедуры в сообщении не раскрываются, однако, согласно Конституции Молдовы, после принятия отставки правительства президент должен начать консультации по формированию нового кабинета министров и выдвигает кандидатуру на должность премьер-министра.

После этого у парламента будет 15 дней на то, чтобы утвердить новое правительство во главе с номинированным главой государства премьером. Процедура может повторяться в течение 45 дней. Если же в этот срок парламент не выразит вотум доверия правительству, отклонив предложения президента не менее двух раз, законодательный орган может быть распущен.

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В таком случае будут назначены досрочные парламентские выборы, чего уже более года добивается Коммунистическая партия Молдовы.

Как сообщал УНИАН, 5 марта правительство Молдовы, которое возглавляет лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат, было отправлено в отставку парламентом страны. За это решение проголосовали 54 депутата - коммунисты, демократы и группа независимых депутатов. Для отставки правительства необходим был 51 голос.

Инициативу коммунистов, выразивших В.Филату вотум недоверия, сразу же поддержала Демократическая партия, мотивировав свое решение тем, что до этого В.Филат вышел из правящего альянса "За европейскую интеграцию", в который помимо либерал-демократов и демократов входят либералы.