Отправленный в отставку премьер Молдовы знает, чья это месть

"Реальная причина итогов сегодняшнего голосования заключается в том, что я назвал вещи своими именами, заявив, что в Республике Молдова была установлена незаконная параллельная власть одного человека, который держит под своим контролем экономические и государственные учреждения. Основная причина такого исхода такого голосования (об отправке правительства в отставку - ред.) в том, что Владимир Плахотнюк был удален из президиума парламента",— заявил Владимир Филат, пишет КоммерсантЪ-Украина.

После отставки правительства эксперты ожидают внеочередных выборов парламента Молдовы, так как Филат вряд ли пойдет на переговоры с демократамы и либералами, которые поддали его публичной порке. Тем более, по мнению экспертов, имидж силы, пострадавшей за правду, повысит рейтинги возглавляемой Филатом Либерально-демократической партии. Как разрушители "антинародного альянса" свой рейтинг могут повысить и коммунисты.

На кризис в Молдове отреагировал Брюссель, который дал понять, что выборы — не лучший выход из нынешней ситуации. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон призвала молдавских политиков к немедленному диалогу, с тем, чтобы сформировать "сильное и стабильное большинство для продвижения демократических ценностей и дальнейшей интеграции в Евросоюз для блага граждан и всей Республики Молдова".

В кулуарах еврочиновники сообщили "Ъ", что 60 млн евро прямой бюджетной помощи от Евросоюза, обещанные Молдове для пополнения казны, были пока заморожены из-за опасения, что их потратят "не на то".