На место Чавеса сегодня временно посадят вице-президента Венесуэлы

Как передает ИТАР-ТАСС,об этом объявил накануне спикер однопалатного парламента Дьосдадо Кабельо. "Венесуэльский народ прекрасно помнит, что сказал президент Уго Чавес 8 декабря прошлого года", - отметил он.

Отправляясь в декабре прошлого года в свою последнюю поездку на Кубу, где его ожидала четвертая за полтора года хирургическая операция, У.Чавес заявил: "Должен сказать нечто, пусть это и прозвучит жестко, но я хочу это сказать и должен это сказать: как написано в конституции, если произойдет нечто, что выведет меня из строя, Николас Мадуро должен завершить этот президентский срок". Вслед за этим последовало другое важное заявление: "В этой ситуации Николас Мадуро не только должен завершить президентский срок, но и по моему глубокому убеждению, абсолютному и необратимому, в случае проведения президентских выборов вы должны выбрать Николаса Мадуро президентом". У.Чавес заверил, что Н.Мадуро является "одним из самых способных молодых лидеров", который "вышел из народа и сможет твердой рукой продолжать управлять судьбами родины, всегда оставаясь рядом с народом и действуя в его интересах".

Одержав победу на октябрьских выборах, У.Чавес назначил 50-летнего Н.Мадуро вице-президентом, подтвердив предположения многих аналитиков о том, что именно его президент считал самым надежным человеком в своем ближайшем окружении. Н.Мадуро, занимающий ранее пост главы внешнеполитического ведомства, всегда сопровождал Чавеса в самые трудные моменты - начиная с лета 2011 года, когда врачи обнаружили у президента онкологическое заболевание.

Н.Мадуро, начав свой трудовой путь водителем автобуса, вначале стал профсоюзным вожаком, затем - депутатом парламента и его спикером, шесть лет провел на посту главы министерства иностранных дел и, наконец, стал вторым человеком в правящей венесуэльской иерархии.

Мадуро женат на Силии Флорес, которая сейчас занимает пост Генерального прокурора республики (будучи молодым адвокатом она добивалась освобождения У.Чавеса из тюрьмы, где он отбывал срок за организацию военного переворота). Супруги входили в состав руководства Движения Пятой республики, которое привело У.Чавеса к власти в 1998 году. Оба стали депутатами Национальной ассамблеи в 2000 году, а потом были переизбраны в 2005. После того, как Н.Мадуро в августе 2006 года оставил пост спикера, чтобы возглавить МИД, его жена была избрана на эту должность и оставалась спикером парламента вплоть до января 2011 года. Кроме того, оба супруга занимают высокие посты в руководстве правящей Единой социалистической партии Венесуэлы.