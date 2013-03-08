Тело Чавеса будет забальзамировано и выставлено в музее
00:31, 08 марта 2013Мир
2804 0
Тело бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса будет забальзамировано и выставлено в музее.
Прощание с Чавесом продлили до 7 дней / Фото : gazeta.ru
Об этом в сообщил преемник президента Венесуэлы Николас Мадуро.
Власти приняли решение продлить срок прощания с умершим 5 марта Чавесом: "Команданте можно будет увидеть еще в течение не менее семи дней, чтобы народ смог сделать это без каких-либо ограничений: на самом деле, их миллионы, и мы хотим, чтобы каждый, кто захочет, мог его увидеть", - сказал Мадуро.
Гроб с телом выставят на территории военной базы, где в 1992 году он - тогда еще полковник-десантник - спланировал неудачный военный переворот.
По словам Мадуро, после бальзамирования тело Чавеса в стеклянном гробу поместят в Музее революции в столице страны Каракасе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter