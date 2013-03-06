Конгрессмены США призывают использовать смерть Чавеса

"Чавес был тираном, который заставлял венесуэльцев жить в страхе... Тем лучше, скатертью дорога! Теперь отношения США с этой страной стали возможными", - говорится в заявлении главы международного комитета палаты представителей конгресса США республиканца Эда Ройса. Экс-глава комитета Илеана Рос-Летинен также отметила, что после смерти Чавеса у венесуэльцев "появилась надежда на новую эру свободы и демократии". "Так всегда бывает с тиранами", - считает республиканец Том Коттон.

Демократы в конгрессе повели себя более сдержанно, передает РИА Новости. Они фактически повторили заявление Барака Обамы о том, что со смертью Чавеса у Венесуэлы появился шанс изменить курс.

"США стремятся к развитию конструктивных отношений с Венесуэлой и намерены поддерживать демократию в этой стране, - говорится в заявлении президента США. - В это трудное время после кончины президента Уго Чавеса США подтверждают свою поддержку народа Венесуэлы и свою заинтересованность в развитии конструктивных отношений с правительством Венесуэлы. Сейчас, когда Венесуэла начинает новую главу своей истории, США по-прежнему остаются привержены поддержке демократических принципов, уважению к закону и правам человека".

Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг опечален в связи с кончиной президента Венесуэлы: "Я опечален сообщениями о смерти Уго Чавеса. Будучи президентом Венесуэлы на протяжении 14 лет, он оставил неизгладимое впечатление о себе, как в своей стране, так и во всем мире", - говорится в его заявлении.

Президент Франции Франсуа Олланд выразил самые глубокие соболезнования народу Венесуэлы в связи со смертью Уго Чавеса. В заявлении Елисейского дворца говорится, что Уго Чавес "внес глубокий след в историю своей страны... и продемонстрировал неоспоримую волю к справедливости и развитию".

Аргентинские власти объявили трехдневный траур, сообщило Национальное радио страны, лидер Аргентины Кристина Киршнер отправится в Каракас. Ранее стало известно, что Киршнер отменила официальные мероприятия, запланированные на вторник. А администрация президента Бразилии Дилмы Роуссефф, которая должна была прибыть в Аргентину в четверг с официальным визитом, сообщила, что визит отменяется в связи с кончиной Чавеса.

Государственный совет Кубы объявил трехдневный траур в стране в связи со смертью президента Венесуэлы Уго Чавеса, говорится в сообщении, зачитанном на кубинском государственном телевидении

Чавес скончался во вторник в возрасте 58 лет. В течение почти двух лет Чавес боролся с онкологическим заболеванием, которое было выявлено у него в середине 2011 года. Незадолго до смерти Чавес вернулся в Каракас из Гаваны, где проходил лечение после последней хирургической операции, перенесенной в декабре 2012 года.