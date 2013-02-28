Политолог: Украине привычно и выгодно быть между Востоком и Западом

Об этом, выступая на 9-ой ежегодной инвестиционной конференции в Киеве, заявил руководитель Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

«Украине свойственно и выгодно сейчас быть посередине - политически и отчасти экономически. Нам будет полезно развивать зоны свободной торговли со многими странами – в интересах нашей страны», - отметил И.Бураковский.

По теме: Украина будет в стагнации, пока не определится геополитически

Он обратил внимание, что очень непросто отказаться от восточного направления сотрудничества, поскольку страны Таможенного союза составляют порядка 32% объема украинского экспорта. Вместе с тем, весьма некорректно, по мнению И.Бураковского, аргументировать полезность Таможенного союза стремлением восстановить производственные цепочки, утраченные в период распада СССР, и возможным снижением цены на газ.

«Все, что можно было восстановить, уже восстановлено – в рамках вертикально-интегрированных компаний. Что еще восстанавливать? Старые технологии и предприятия, построенные на основе экономики, работающей по принципам, прямо противоположным принципам рынка? Большого потенциала именно в сфере восстановления производственных цепочек я не вижу. А что касается цен на газ, то я не верю, что Россия готова гарантировать комфортные цены на газ на длительное время, поскольку рост цен на газ ожидаем и в самой России», - подчеркнул эксперт.

По теме: Эксперт из РФ: Постсоветские страны считают Россию «дойной коровой»

При этом он еще раз отметил, что сама по себе дискуссия о выборе направления сотрудничества крайне заполитизирована, что усложняет развитие экономических связей.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля в Брюсселе состоялся саммит Украина-ЕС, по завершению которого президент Европейского Совета Герман ван Ромпей заявил, что ЕС ожидает от Украины большего прогресса в выполнении условий, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации. Одним из таких условий должен стать четкий сигнал со стороны Украины о ее интеграционном выборе.