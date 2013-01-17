Эксперт из РФ: Постсоветские страны считают Россию «дойной коровой»

Постсоветские страны воспринимают Россию как «дойную корову».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, представляя доклад «Образ России в современном мире – 2013».

«Это образ очень простой - дойной коровы, причем с бешенным блеском в глазах. Нас боятся… Даже в вопросе выстраивания Таможенного союза – первый вопрос, который возникает: когда мы будем делить наши деньги, когда мы будем иметь доступ к фонду, который организуется в связи его созданием», - сказал А.Мухин.

По его словам, такой потребительский образ очень мешает выстраиванию нормальных отношений между постсоветскими странами, и этот стереотип необходимо менять.

Эксперт считает, что Украина сильно увлеклась транзитной экономикой и продолжает видеть себя в качестве стратегического хаба транзита энергоносителей, без которого Россия и Запад не могут обойтись.

А.Мухин заявил, что когда Россия и западные страны, построив «Северный поток», начали демонстрировать, что это возможно, Украина стала более «покладистой». По его мнению, такое развитие событий в целом полезно для Украины, так как заставит руководителей страны искать другие пути развития, а не только надеяться «на дешевые энергоносители со стороны России».

При этом он отметил, что статистические данные показывают, что тенденция оттока высококвалифицированных кадров из России прекратилась, а интерес к стране среди иностранцев растет, причем, не только из стран СНГ.

«Украинцы, молдаване едут в Россию и создают здесь целые отрасли или территориальные образования, они могут найти работу даже не ассимилируясь», - добавил эксперт.

А.Мухин сообщил, что на сегодняшний день граждане Украины, особенно люди старшего поколения, заняты в России в сфере услуг, в ресторанном бизнесе.

«Мне кажется, что Украина уже нащупала свой постсоветский вектор развития и перед ней такой проблемы массовой трудовой миграции нет», - добавил он.

Кроме того, А.Мухин отметил, что образ России в мире характеризуется устоявшимися устаревшими стереотипами, в частности, что эта страна упущенных возможностей и в ней некомфортно жить.

«Мне кажется, есть определенный заказ на то, чтобы российское руководство чувствовало себя неуверенно. Именно поэтому Россия в антикоррупционных рейтингах всегда ставится между Зимбабве и Мозамбиком», - сказал он и добавил, что Запад хочет привить России комплекс политической неполноценности.

При этом эксперт добавил, что сегодня Россия в мире ассоциируется в первую очередь с Президентом Владимиром Путиным и автоматом Калашникова.