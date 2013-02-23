Украинскую морскую пехоту берут в Силы быстрого реагирования НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил украинским журналистам в Брюсселе первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, адмирал Игорь Кабаненко.

“Дежурство планируется в 2014 году”, - сообщил он.

Первый заместитель начальника Генштаба отметил, что в вопросе подготовки роты к дежурству в составе Сил быстрого реагирования НАТО Украина тесно будет сотрудничать с Италией, о чем было договорено во время встречи с министром обороны Италии Джампаоло Ди Паола.

При этом, по словам И.Кабаненко, предусматривается, что уже в октябре этого года рота примет участие в сертификационных учениях Steadfast Jazz, которые состоятся в Польше.

“Для нас это интересно по многим измерениям. Во-первых, это - вопрос стандартизации, использования лучших мировых стандартов подготовки подразделений и частей, это вопрос совместной работы, то есть взаимосовместимости, и это вопрос взаимного доверия и безопасности”, - сказал он.