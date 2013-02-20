Россия вывезла из Сирии 10 украинцев

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в Посольстве Украины в Москве.

«Сегодня ночью в подмосковном аэропорту Домодедово приземлился самолет Ил-62 МЧС России. Среди 99 россиян и граждан стран СНГ прибыло 10 граждан Украины», - сказал собеседник агентства.

По его словам, пятеро взрослых и пятеро детей размещены в гостинице при Посольстве Украины в РФ и накормлены. Сегодня будет организована их отправка к месту постоянного проживания. Все траты по размещению и переезду из Москвы в Украину взяла на себя украинская дипломатическая миссия.

Среди прибывших самолетом МЧС РФ - россияне, граждане Украины, Беларуси, Узбекистана и Киргизии.

Как известно, в Сирии с марта 2011 года не прекращается конфликт между властями и вооруженной оппозицией. По данным ООН, за это время в стране погибли около 70 тысяч человек. Власти Сирии заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне.