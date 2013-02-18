Стало известно название челябинского метеорита (фото)

Об этом сообщил РИА Новости член комитета РАН по метеоритам, сотрудник Уральского федерального университета Виктор Гроховский.

По сообщению ГУМВД по Челябинской области, около семи обломков взорвавшегося в небе объекта разлетелись в разные стороны, один из них упал в озеро Чебаркуль, образовав полынью диаметром около восьми метров. Вокруг полыньи были собраны мелкие обломки черного твердого вещества, ученые комитета по метеоритам подтвердили их метеоритное происхождение.

"Он будет предложен (под этим названием). Ближайший населенный пункт - это Чебаркуль, а правила гласят, что называть следует по ближайшему населенному пункту", - сказал Гроховской.

Ученый пояснил, что для присвоения названия данные о метеорите должны быть сначала опубликованы в бюллетене международного Метеоритного общества.

"Пройдет месяца два-три, это не так просто: надо сделать грамотное описание на английском, провести углубленный анализ - до изотопного состава, определить точно классификацию, и когда она будет опубликована, тогда только (будет присвоено название)", - сказал специалист.