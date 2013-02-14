Обвиняемый в покушении на Путина говорит, что страдает за свободу слова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе судебного слушания, зачитывая свои показания в Приморском районном суде Одессы.

В частности, А.Осмаев заявил, что в 2001 году окончил обучение в Британии, затем в Чечне работал в компании своего отца «Чеченнефтепродукт», также был помощником депутата Государственной думы России.

А.Осмаев утверждает, что в России его преследовали его из-за заявлений о нарушении свободы слова со стороны властей, и он, опасаясь похищения, приехал в Украину.

Его отец также был недоволен рядом действий правительства Чечни касательно экономической политики государства.

По словам А.Осмаева, в декабре 2011 через сеть Интернет, по которой он общался со своими земляками, с ним связались двое мужчин из Турции - Мансуров и Вахид, которых он никогда не видел.

Они попросили А.Осмаева встретить в Одессе Руслана Мадаева и Илью Пьянзина, которые планируются заняться бизнесом, и подыскать им жилье.

Обвиняемый утверждает, что только отвез их в подысканную квартиру на улице Тираспольской, а потом просто приходил в гости и одолжил по просьбе гостей свой ноутбук.

Когда он приехал в последний раз, 4 января 2012 года, то почувствовал сильный запах газа.

Р.Мадаев и И.Пьянзин заявили, что делают фейерверк, но, когда А.Осмаев открыл окно, «что-то вспыхнуло, раздался взрыв, после чего он выбежал на улицу».

Он также утверждает, что подвергся жестокому избиению со стороны сотрудников СБУ и ФСБ, которые требовали какие-то документы, и ввели ему в шприце неизвестное вещество.

«Они угрожали, что моего отца, тоже задержанного тогда в квартире, посадят в тюрьму и будут над ним издеваться. Требовали признаться в подготовке покушения на Путина. В тот момент я готов был признаться в подготовке убийства и Путина, и Распутина, лишь бы меня не отдавали в Россию, где меня ожидала смерть от пыток... Они заявили, что меня используют как козырную карту в газовых переговорах», - заявил А.Осмаев.

Он добавил, что, если бы предположил неправомерность деятельности Р.Мадаева и И.Пьянзина, то сообщил бы об этом в правоохранительные органы.

«Сомневаюсь, что они пытались организовать покушение на Путина», - заявил А.Осмаев.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 г. спецслужбы России и Украины сообщили о задержании в Одессе преступников, находившихся в международном розыске - гражданина Казахстана Ильи Пьянзина и уроженца Грозного А.Осмаева.

А.Осмаев с 2008 года разыскивался российскими правоохранительными органами по обвинению в совершении ряда преступлений террористической направленности. Из их показаний стало известно, что они готовили покушение на В.Путина в Москве, которое должно было состояться сразу после мартовских выборов Президента России. В апреле Лефортовский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест подозреваемых в подготовке покушения – А.Осмаева и И.Пьянзина.

14 августа 2012 г. Апелляционный суд Одесской области вынес постановление о выдаче правоохранительным органам РФ 31-летнего А.Осмаева. Однако, Европейский суд по правам человека рекомендовал властям Украины не выдавать А.Осмаева России и процесс экстрадиции подследственного в РФ был приостановлен.

В то же время 22 августа Апелляционный суд Одесской области признал законным постановление Генеральной прокуратуры Украины об экстрадиции И.Пьянзина, на которой по обвинению в подготовке покушения на Президента РФ и главу Чеченской республики Рамзана Кадырова настаивала российская Генеральная прокуратура, и 25 августа он был передан российским спецслужбам.