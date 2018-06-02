Пролетарии вспомнили: настоящая колыбель российской революции – Минск

Минувшие выходные в столице Беларуси Минске были означены всплеском особенной гражданской активности: оппозиционные официальному режиму силы провели Социальный марш, протестуя против принятого парламентом закона, согласно с которым отменяется большинство социальных льгот для населения. Закон вступает в действие 17 декабря с.г.

По сообщению местных информагентств, в уличной акции протеста приняли участие до 1,5 тысяч граждан. Они держали транспаранты с надписями «Нет платной медицине!», «Нет росту цен!», «Нет отмене льгот!», национальные и государственные флаги Беларуси, знамена бывшего СССР, кое-кто стучал в пустые кастрюли.

Во время акции правоохранительные органы задержали, а впоследствии отпустили на свободу ее организаторов.

В эти же дни в Минске проходила международная встреча коммунистических и рабочих партий, организованная в честь 90-летия Октябрьской революции. Как известно, именно в Минске 1898 года состоялся Первый, организационный съезд РСДРП, с которого и началось наступление марксистов на до тех пор нерушимые основы частной собственности и заодно всю Российскую империю.

Исторический спор между капиталом и трудом доныне загорается жаркими искрами. Не остается исключением соседняя Беларусь, где президент Александр Лукашенко вот уже 14-й год стремится доказать возможность существования социализма “с человеческим лицом”, причудливым образом совместить рыночную экономику с социалистическим принципом деления и монополией на власть, цензурируя Интернет и поддерживая местный комсомол.

Не заангажированная официальным агитпропом пресса в Беларуси пытается по-своему, в рамках разрешенного, освещать особенности и нюансы «белорусского чуда».

В частности, аналитический еженедельник «Белгазета», комментируя намерения контролирующих органов (Комитета государственного контроля) проверить источники доходов владельцев комфортабельных домов в котеджном поясе Минска, размещает интервью с представителем рабочего класса и анонимным владельцем VIP-недвижимости.

Слесарь завода «Диапроектор» (г. Рогачев) Виктор Павлов считает, что задать сакраментальный вопрос: а деньги откуда, – вполне резонно.

«– Безусловно, поскольку честным трудом такой дом не наживешь. Я знаю, как достаются деньги. На нашем производстве средняя зарплата не превышает Br 600 жал (приблизительно 200 долл.США). На такие деньги построить трехэтажный домик невозможно. Так это средняя зарплата, а если меньше? У нас многие люди белого хлеба не едят.

– В вас говорит классическая ненависть пролетариата к буржуям: все отнять и разделить!

– Ничего подобного! У меня много знакомых среди предпринимателей, и я реально представляю, с чем им приходится сталкиваться.

– Но какую-то часть из них вы фактически назвали ворами, сказав о невозможности «нажить такой дом честным трудом».

– Незначительной части людей удается заработать деньги законно, остальные зарабатывают по «серым» схемам. Таковы законы нашей экономики: пойдешь вперед – тебя посадят, пойдешь направо – посадят, шаг налево – посадят, даже если будешь стоять на месте, все равно найдут за что посадить. Если захотят.

– Чтобы стать зажиточным, нужно работать по «серым схемам»?

– Именно так. Но при этом ты должен быть угоден власти: если ты при власти, она позволит тебе стать богатым. Но если этот чиновник или бизнесмен выходит из-под контроля или делает малейшее самостоятельное движение, то на его шее немедленно затягивается петля».

А вот что сказал в интервью анонимный владелец VIP-недвижимости.

«– Как вы относитесь к инициативе Госконтроля?

– По большому счету все эти проверки и так осуществляются – министерство налогов и сборов очень жестко контролирует доходы. Скажем, чтобы приобрести дорогую автомашину, нужно подавать декларацию. Делаются запросы в турфирмы о расходах на поездки, изучается, сколько ты тратишь на разговоры. Если ты хочешь купить дом, то теоретически якобы не должен декларировать доходы, но уже через месяц тебе приходит бумажка с запросом о них. Так что ничего нового, просто кому-то хочется проявить свою значимость. Обычный популизм.

– Представители контрольных органов так не считают: «Раньше князья строили дворцы веками, а здесь, при средней зарплате в стране в Br 700 тыс., коттеджи появляются за один сезон.»

– Я думал над этой фразой. По-моему, этот чиновник, скажу мягко, некомпетентный. Есть указ президента: если ты ничего не построишь за три года, то у тебя просто отберут участок! Потому люди и вынуждены строить в короткие сроки. Я вообще не понимаю: почему бы им не заняться умными делами, например контролем расходов бюджетных средств?

И потом, я вообще не понимаю этой аргументации: средняя зарплата в стране Br 700 тыс.! В Минске и областных городах любое помещение для коммерческого использования на первом этаже площадью 1 тыс. кв. м стоит около $1 млн. Нетрудно посчитать, что количество миллионеров, которые владеют хотя бы этой недвижимостью, измеряется несколькими десятками тысяч людей. А относительно зарплаты в Br 700 тыс., которая на общем фоне этого высказывания кажется маленькой, то, простите, это чья проблема? Если вы считаете, что она маленькая, сделайте так, чтобы люди больше зарабатывали!

– Власть борется с «серыми» доходами: по официальной статистике, 15% ВВП производится «в тени».

– .В любой стране мира – и Беларусь не является исключением – если государство захочет отобрать у вас больше половины того, что вы заработали, вы всегда найдете сотни схем, благодаря которым ему этого сделать не удастся. Вас вынуждают работать по таким схемам!»

И еще одно интересное сообщение из газет.

По телефонам доверия в налоговые органы за девять месяцев 2007 года поступило 108 сообщений о тех или иных нарушениях законодательства. В результате расследований бюджет получил дополнительно Br 104 млн. Таким образом, каждый звонок доброжелателей принес бюджету доход почти в Br 1 млн.»

Олег Виленский