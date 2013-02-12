Экс-президента Киргизстана приговорили к 24 годам колонии

Об этом сообщает РИА «Новости».

В апреле 2010 года в Киргизстане произошел государственный переворот, в результате которого власть перешла в руки временного коалиционного правительства, состоящего из лидеров оппозиционных партий. При этом погибли около 90 человек, около тысячи получили ранения. Бежавшие из страны экс-Президент К.Бакиев, его брат Ж.Бакиев, а также другие приближенные были заочно обвинены в ряде тяжких преступлений, в том числе в массовом убийстве, сопряженном с превышением должностных полномочий, и объявлены в международный розыск.

Согласно приговору суда, экс-глава государства признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей Уголовного кодекса Киргизстана "злоупотребление служебным положением". Экс-Президент по совокупности приговорен к 24 годам лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Ж.Бакиев признан виновным по шести статьям УК республики, в том числе о массовом убийстве, и приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Кроме того, он лишен всех воинских заслуг и звания "генерал-лейтенант".

Курманбек и Жаныш Бакиевы скрываются в настоящий момент от киргизского правосудия на территории Беларуси.

В настоящий момент в Бишкеке проходит также еще один судебный процесс по делу о массовом расстреле демонстрантов во время государственного переворота 2010 года.