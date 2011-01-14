Лукашенко устроил Бакиева на завод

Бывший Президент Киргизии Курманбек БАКИЕВ, который в прошлом году получил политическое убежище в Беларуси, возглавил один из белорусских заводов военно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает белорусская служба радио "Свобода" со ссылкой на киргизское издание "Асман Пресс".

В то же время, издание не уточняет источник, сообщивший информацию о назначении К.БАКИЕВА, однако подчеркивает, что она "абсолютно правдива".

В мае 2010 года К.БАКИЕВ провел пресс-конференцию в Минске, на которой сообщил, что будет заниматься бизнесом. Экс-Президент Киргизии планировал открыть завод по производству игрушек.

Как сообщал УНИАН, К.БАКИЕВ, занимавший пост Президента Киргизии, был свергнут в результате переворота 7 апреля 2010 года. Временное правительство страны возглавила Роза ОТУНБАЕВА. Новые власти страны обвиняют К.БАКИЕВА и его родственников в коррупции, нецелевом использовании средств, а также в гибели людей во время подавления массовых беспорядков.

20 апреля 2010 года стало известно, что К.БАКИЕВ находится в Минске под защитой Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО, который заявил, что не намерен выдавать К.БАКИЕВА новым властям Киргизии, несмотря на их просьбы.