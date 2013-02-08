Сирийские повстанцы с боями отстаивают захваченные районы столицы

Союзники президента Башара Асада пытаются отбить у повстанцев, захваченные ими районы столицы.

Также идет серьезная борьба за Карназ - стратегически важный пункт на шоссе "Дамаск - Алеппо", сообщает Радио Свобода.

Как сообщал УНИАН, сирийские повстанцы 6 февраля объявили о начале широкомасштабной операции, целью которой названо "освобождение Дамаска от правительственных войск". Такое заявление они распространили через свои аккаунты в социальных сетях.

Согласно с распространенным документом, в наступлении участвуют шесть повстанческих бригад, включая радикальных исламистов из «Фронта аль-Нусра» - наиболее дисциплинированного и боеспособного оппозиционного формирования.

Между тем, Организация исламского сотрудничества призывает оппозицию к «серьезному диалогу» с теми представителями режима, у которых руки «не в крови».