Шесть бригад повстанцев атакуют столицу Сирии

Соответствующее заявление они распространили через свои аккаунты в социальных сетях.

Согласно этому документу, в наступлении принимают участие шесть повстанческих бригад, включая радикальных исламистов из «Фронта аль-Нусра» — самого дисциплинированного и боеспособного оппозиционного формирования.

Наиболее ожесточенные бои идут на юге и востоке столицы. Повстанцы утверждают, что уже взяли под свой контроль южный участок кольцевой магистрали Дамаска. Правительственные силы отступили оттуда к центру.

Как сообщает Reuters, одновременно с этим в самом городе были атакованы многочисленные блок-посты и правительственные здания. Оппозиционеры утверждают, что им удалось сжечь как минимум один танк.

С минаретов суннитских кварталов города звучат призывы помогать повстанцам, развивающим наступление.

Над городом весь день кружат боевые самолеты, которые наносят ракетно-бомбовые удары по оппозиционерам. Государственное телевидение Сирии сообщает, что армия ведет бои против повстанцев в четырех районах Дамаска, причем наступающие несут большие потери.

В прошлом повстанцы уже несколько раз пытались выбить из Дамаска правительственные силы, напоминает Лента.ру, однако всякий раз получали отпор и отступали.