Human Rights нашла рабов на строительстве объектов Олимипиады в Сочи

Над сооружением многочисленных объектов в Сочи и вблизи Кавказских гор, где в феврале-марта 2014 состоятся соревнования, работают десятки тысяч человек, из них более 16 тысяч мигрантов, в частности из Армении, Кыргызстана, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

До Олимпийских игр остался год, и HRW рекомендует России и Международному олимпийскому комитету тщательно проверить соблюдение прав рабочих и предотвратить дальнейшие нарушения.

Рабочие, опрошенные правозащитниками, рассказали, что им не выплачивают обещанные деньги, их рабочий день длится иногда до 12 часов, у них изымают паспорта и разрешения на работу.

"Как и спортсмены, которые будут соревноваться на зимних играх в 2014 году, Россия лелеет свои надежды и мечты о своем выступлении в Сочи в роли хозяина, - говорит Джейн Бьюкенен, заместитель председателя HRW по делам Европы и Центральной Азии и автор отчета. - Однако эксплуатация работников не является ничьей победой, и Россия безотлагательно должна изменить свой курс".

"Поработаем до завтра и увидим"

Чтобы составить этот отчет, правозащитники пообщались с 66 мигрантами, которые привлечены к олимпийскому строительству. Почти все они работают на низкооплачиваемой и низкоквалифицированной работе - плотники, сварщики, слесари. По их словам, они получают от 55 до 80 рублей в час (от 8 до 21 гривен).

В частности, HRW обнаружили нарушения прав людей на строительстве гостиничного комплекса, который будет принимать журналистов, которые приедут освещать события Олимпиады. Двое опрошенных правозащитниками - украинцы, которые вместе с 13-ю другими приехали в Сочи в марте 2012 года. Им обещали платить 1,5 тысячи долларов в месяц, а также обеспечить им жилье и еду. Однако, говорят рабочие, они не получили трудового договора, взамен были вынуждены работать без выходных, но им не заплатили обещанных средств.

Бригадир группы, который назвал себя Виктор, объясняет, что они продолжали работать, потому что им постоянно обещали, что заплатят позже. "Мы поработаем до завтра и увидим, - говорит он. - Ежедневно мы работаем до завтра, надеясь, что нам заплатят".

За более два месяца работы каждый из них получил не более 420 долларов. Все они, кроме одного, в мае вернулись домой.

Компания MonArch, на которую работали украинцы, как и все остальные опрошенные правозащитниками в декабре 2012 года строительные компании, опровергли все обвинения. В MonArch заявили, что у компании "строгие правила найма работников", и их, наверное, снял кто-то из подрядчиков, за чьи действия она ответственности не несет. Такие случаи, подчеркивают правозащитники, свидетельствуют о том, насколько уязвимыми являются мигранты, приезжающие работать в Россию.

BBC Украина