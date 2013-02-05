Сирийская оппозиция согласилась на переговоры

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия».

Аль-Хатиб объяснил, что выбор аль-Шараа обусловлен тем, что вице-президент один из немногих в руководстве страны, чьи руки «не запачканы кровью».

Лидер СНК также заявил, что если правящий режим рассматривает возможность политического решения конфликта, у оппозиции «нет причин закрывать двери» для переговоров. При этом он подчеркнул, что СНК настаивает на обязательном уходе президента Башара Асада.

Ранее Сирийская национальная коалиция последовательно отказывалась от любых предложений о переговорах с режимом Башара Асада. Аль-Хатиб отметил, что оппозиционеры заняли более гибкую позицию в связи со «усложнившейся» ситуацией, в частности, с крайне тяжелым гуманитарным положением в стране, передает Лента.ру.