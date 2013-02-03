В Израиле говорят, что Иран приближает мир к «ядерному террору»

Появление у Ирана ядерного оружия положит конец режиму нераспространения не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире.

Об этом заявил министр обороны Израиля Эхуд Барак сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА «Новости».

По словам Э.Барака, Тегеран сейчас идет "по пути Северной Кореи и стремится обмануть весь мир".

"Ядерный Иран на Ближнем Востоке означает окончание любого режима нераспространения не только в регионе, но и во всем мире. Это положит начало обратному отсчету, приближающему нас к ядерному террору", - подчеркнул он.

Как сообщалось, США, ряд других стран Запада и Израиль обвиняют Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома. В настоящее время в отношении Ирана действуют четыре санкционные резолюции Совета Безопасности ООН и принятые в одностороннем порядке рядом стран и организаций резолюции, требующие от Ирана обеспечить полную прозрачность ядерной программы и доказать её исключительно мирную направленность.

Предположительно Израиль сам является ядерной державой. По различным оценкам, в распоряжении этой страны находится несколько сотен ядерных зарядов. Официально наличие у Израиля ядерного оружия подтверждено не было. К договору о нераспространении он до сих пор не присоединился.