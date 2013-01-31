Председатель СФ: у Москвы слишком много полномочий

Москва должна обеспечивать стабильность развития, а основные социально-экономические полномочия следует передать субъектам Федерации, считает она.

"Государство должно оставить за собой полномочия, которые обеспечивали бы стабильность развития. То, что будет способствовать экономическому и социальному развитию и по конституции относится к вопросам совместного ведения, может быть передано на места при финансовом обеспечении", - сказала Матвиенко в интервью "Российской газете".

К вопросам совместного ведения центра и регионов сейчас относятся защита правопорядка, общие принципы налогообложения, образование и наука, здравоохранение и соцзащита, борьба с чрезвычайными ситуациями, экология, распоряжение ресурсами, а также административное, трудовое, земельное, семейное и жилищное законодательство.

По мнению председателя СФ, в Москве сейчас сосредоточено слишком много полномочий для федеративного государства.

"Это было правильно во время переходного периода, становления общественных и политических институтов. Но сегодня больше полномочий можно передать на места, разумеется, сохранив баланс, чтобы не ослабить эффективность управления страной", - сказала она.

По ее словам, чем меньше будет федеральных представительств и чиновников на местах, тем лучше.

"Чем больше регионы будут иметь самостоятельности в правильном понимании и чем меньше бюрократии, федеральных представительств и чиновников на местах, которые создают избыточные препоны для хозяйственно-экономической деятельности, тем лучше будет для страны", - объяснила Матвиенко.