Французские войска разрушили дом главаря экстремистов на северо-востоке Мали

Об этом сообщили сегодня источники в малийских силах безопасности, передает ИТАР-ТАСС.

О судьбе самого лидера группировки Ияда Аг Гали пока данных нет.

В субботу малийская армия при поддержке французских подразделений смогла взять под свой контроль город Гао, расположенный в 1,2 тыс км от Бамако и являвшийся одним из основных оплотов исламистов на севере Мали. В местный аэропорт смогли прибыть контингенты Чада и Нигера. В Министерстве обороны Франции выразили удовлетворение тем, что войска африканских государств, которые должны перенять эстафету у французов, начали прибывать к месту боевых действий.

Как сообщал УНИАН, ситуация в Мали обострилась в последние недели - боевики экстремистских группировок начали нападать на позиции правительственных войск в центральной части страны. На помощь войскам в Мали 10 января прибыли французские военные. В операции также участвуют военнослужащие стран-членов Экономического сообщества западноафриканских государств.