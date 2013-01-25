В бизнес-комплексе Москва-Сити загорелась одна из высоток

По предварительным данным, пострадал один человек, сообщает РИА "Новости".

"Пожар происходит между 22 и 23 этажами в 25-этажном строящемся здании. Пострадал мужчина, это строитель", - сказал собеседник агентства.

Клубы дыма наблюдаются по адресу: Пресненская набережная, дом 12.

В апреле 2012 года в строящейся башне "Восток" делового комплекса произошел крупный пожар. Возгорание произошло на уровне 67-го этажа, а затем распространилось на несколько этажей и достигло площади около 300 квадратных метров.