Медведев говорит, что он Путину - не конкурент

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает неправильной и невозможной конкуренцию с нынешним Президентом РФ Владимиром Путиным на президентских выборах 2018 года, так как они относятся к одной политической силе и соперничество не имеет смысла.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом Д.Медведев сказал в интервью телеканалу Bloomberg в Давосе.

«Я считаю, что это было бы неправильно. Это невозможно. Мы относимся к одной политической силе. Зачем же нам конкурировать?», - подчеркнул Д.Медведев.

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В то же время, на вопрос, хотел бы он снова стать Президентом РФ, Д.Медведев ответил: «Что же касается моих планов, давайте поживём и увидим. Я никогда ни от чего не отказывался и не собираюсь это делать в интервью с вами, но мне нравится моя работа, я должен довести эту часть своей работы и прожить эту часть своей жизни. Что будет в будущем? Поживем - увидим».

По словам российского премьера, это будет зависеть от его решения и от того, как будет складываться политическая судьба тех сил, которые в настоящий момент стоят у власти в России.

Как известно, Д.Медведев был Президентом РФ в 2008-2012 годах.