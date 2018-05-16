Русский партеногенез: Путин родил Медведева, Медведев родил Путина

Знаете ли Вы, читатель, что такое политический партеногенез? В принципе, я задумал написать о том, кого и как в России задолго до президентских выборов избрали президентом страны, но никак не мог избавиться от ощущения дежавю. Что все, произошедшее в Москве в минувшую субботу, я уже читал в книге «Происхождение видов» Чарльза Дарвина.

Так вот, есть в теплых морях удивительные существа, называются - «морской конек». Глазки бусинки, хвостик колечком – короче, каприз природы. Но раз в году на дне морском можно наблюдать красочный спектакль.

Ранним утром встречаются самцы и самки, обнимут друг друга хвостиками (черт, наверно, сексом занимаются), и особа женского рода выдавливает из себя икринки, которые попадают в полость брюшка партнера. И через 10-12 дней коньки-мужики производят на свет мальков-подводных-горбуньков.

То есть, у рыбок произошло то, что в науке биологии называется «смена половых ролей».

Вот и в столице «Третьего Рима» во время съезда правящей партии «Единая Россия» произошло нечто «странное и чудовищное». Выходит на трибуну партийного форума до горла беременный властью глава государства Дмитрий Анатольевич Медведев и говорит: следующим президентом Российской Федерации будет Владимир Владимирович Путин. То есть, зовет к смене политических актеров в российском политическом театре.

Нет случая в политической истории, чтобы действующий президент, царь, император, диктатор, дуче, каудильо заявил: «Все, править не желаю, пойду сажать капусту!» (Все-таки, был такой чудак – римский император Диоклетиан, правда, пример почти единственный). Но сегодня время другое – глобализм, борьба за путевку в «золотой миллиард», демократия, верховенство права!

И что? Съезд российской правящей элиты после этих медведевских слов в едином порыве, под звуки гимна РФ, под нескончаемые аплодисменты, переходящие в овации, проголосовал за то, чтобы премьер-министр Путин последующие 12 лет стал хозяином кремлевских коридоров власти, президентом ракетно-ядерной державы.

Но далее было еще интереснее. Дмитрий Медведев по секрету всему свету сообщил, что об этой судьбоносной «рокировочке» они с Путины договорились тогда, когда сам юный «Анатольевич» только примерял шапку российского политического Мономаха. То есть, почти пять лет назад. А все четыре года был Медведев политик-временщик, без амбиций и претензий. Ну какой-то политический цинизм… Не удар ли «под дых» российской суверенной демократии?

А как на предложение, «от которого, в принципе, нельзя было отказаться» реагировал российский политический класс, цвет и гордость российской нации – сидящие в величественном огромном спортзале «Лужников» делегаты первой партии страны? (Вновь подумал, читатель, ну нет в России фигуры, равной таланту немки Лени Рифеншталь, а то точно бы рассияне с утра до вечера смотрели путинский «Триумф власти»).

Исторический съезд в «обстановке полного единодушия» в словах Медведева «о том, что они давно договорились, кто будет следующим президентом», услышали ни что иное как аккорды и фанфары гимна Бетховена «Ода к радости».

Действительно, есть философская притча – одним двери скрипят, другим поют. Правда, тем, кто слышит, что «дверные петли скрипят, а не поют», стало ясно, что страну ждет продолжение застоя, окончательная ликвидация института выборов, уничтожение разделения властей, коррупция и торжество «чекистского братства». Хотя есть и похожее философское умозаключение – не всякий тебе враг, кто тебя в дерьмо окунул. Как и не всякий друг, который тебя из него вытащил.

Короче, лидеров нации в России рожают без демократии – заметьте, слово «демократия» женского рода. Без дискуссий, споров, политической состязательности ума, столкновения полярных политических сил. В общем, с биологической точки зрения России совершенно не нужна политическая жизнь.

Но если политически продолжить тему происхождения видов Чарльза Дарвина, то хочу рассказать о том, что гигантские агрессивные вараны в природе размножаются половым путем. А если у самки нет рядом самца, например в зоопарке, то она приносит потомство, размножаясь партеногенезом.

В Новом Завете написано: «Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его; Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил Арама; Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон родил Салмона; Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея; Иессей родил Давида царя – и так до рождения Иисуса Христа.

А в России все до безобразия просто: Путин родил Медведева, затем по указанию Путина, Медведев родил Путина. Какой-то политический партеногенез. Смех, как писал великий светский богослов Сергей Аверинцев, не что иное, как средство для достижения свободы в условиях несвободы.

P.S. Партеногенез – так называемое «девственное размножение». Партеногенез не предусматривает слияния мужских и женских начал, чаще к партеногенезу прибегают примитивные организмы.

Виктор Тимошенко