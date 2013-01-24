В США женщинам разрешили участвовать в боевых операциях
09:01, 24 января 2013Мир
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Министр обороны США Леон Панетта принял решение полностью отменить запрет на участие женщин в боевых операциях сухопутных войск.
Знаменитый плакат J. Howard Miller / Изображение из Википедии
О нововведениях в американской армии, возможно, официально объявят уже сегодня, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей Пентагона.
Отменить запрет, действующий с 1994 года, было рекомендовано Комитетом начальников штабов Вооруженных сил США.
В Министерстве обороны предполагают, что женщины приступят к командованию некоторыми боевыми частями американской армии, в том числе на уровне отделений и взводов, уже в этом году. Они смогут участвовать в военных действиях на поле боя в качестве штатных бойцов подразделений, а не только как медики и связисты.
Ограничение останется в силе лишь для элитных частей спецназа, руководство которыми будут осуществлять исключительно мужчины.
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