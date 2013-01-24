В США женщинам разрешили участвовать в боевых операциях

О нововведениях в американской армии, возможно, официально объявят уже сегодня, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей Пентагона.

Отменить запрет, действующий с 1994 года, было рекомендовано Комитетом начальников штабов Вооруженных сил США.

В Министерстве обороны предполагают, что женщины приступят к командованию некоторыми боевыми частями американской армии, в том числе на уровне отделений и взводов, уже в этом году. Они смогут участвовать в военных действиях на поле боя в качестве штатных бойцов подразделений, а не только как медики и связисты.

Ограничение останется в силе лишь для элитных частей спецназа, руководство которыми будут осуществлять исключительно мужчины.