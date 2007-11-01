Правительство Италии решило расширить права префектов и позволить им принимать решение о выдворении из страны граждан ЕС. Такое решение было принял на экстренном заседании Совет министров страны в среду после того, как стало известно об убийстве жительницы Рима, совершенном румынскими иммигрантами.

"Мы обязаны поддерживать необходимый высокий уровень безопасности наших граждан", - прокомментировал решение правительства премьер-министр Италии Романо Проди.

Пакет предложений, расширяющий полномочия префектов и позволяющий им принимать решение о выдворении из страны граждан ЕС, ранее представил министр внутренних дел Италии Джулиано Амато.

До этого решение о выдворении граждан Евросоюза из страны могли принимать только министры.

Новый законопроект вступит в силу после его официальной публикации.

По официальным данным, с января по август только в Риме правоохранительные органы арестовали 3 тысячи 557 человек, из которых 2 тысячи 689 (75,5%) - выходцы из Румынии.

В среду мэр Рима потребовал выслать граждан Румынии из Италии после того, как 24-летний гражданин Румынии ограбил, изнасиловал и избил до смерти 45-летнюю женщину.

РИА "Новости"