Мэр Рима потребовал выслать граждан Румынии из Италии
Правительство расширит права префектов
|Романо Проди
"Мы обязаны поддерживать необходимый высокий уровень безопасности наших граждан", - прокомментировал решение правительства премьер-министр Италии Романо Проди.
Пакет предложений, расширяющий полномочия префектов и позволяющий им принимать решение о выдворении из страны граждан ЕС, ранее представил министр внутренних дел Италии Джулиано Амато.
До этого решение о выдворении граждан Евросоюза из страны могли принимать только министры.
Новый законопроект вступит в силу после его официальной публикации.
По официальным данным, с января по август только в Риме правоохранительные органы арестовали 3 тысячи 557 человек, из которых 2 тысячи 689 (75,5%) - выходцы из Румынии.
В среду мэр Рима потребовал выслать граждан Румынии из Италии после того, как 24-летний гражданин Румынии ограбил, изнасиловал и избил до смерти 45-летнюю женщину.