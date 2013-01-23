Террорист-смертник подорвался в мечети в Ираке: 35 человек погибли

Не менее 35 человек погибли при взрыве на северо-востоке Ирака, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По данным полиции, террорист-смертник подорвал себя в шиитской мечети в городе Туз-Хурмату, когда там проходила траурная церемония. Ранения при взрыве получили около 70 человек.

Этот инцидент продолжил серию терактов, жертвами которых в Ираке в последние дни стали десятки человек.

Рост напряженности в Ираке связан с противостоянием двух крупнейших исламских общин - суннитов и шиитов. Согласно переписи 1997 года, 66% населения Ирака составляют мусульмане-шииты, 34% - сунниты. Во времена правления Саддама Хусейна сунниты занимали главенствующее положение в государственных структурах. Однако после вооруженного вторжения США в Ирак в 2003 году, в результате которого С.Хусейн был свергнут, суннитов потеснили шииты, заняв ряд важных государственных должностей, среди которых наиболее влиятельным является пост премьер-министра.