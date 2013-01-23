В Японском море произошло землетрясение
09:37, 23 января 2013Мир
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В Японском море произошло землетрясение магнитудой 5,2.
Землетрясение произошло сегодня
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло сегодня в Японском море у побережья острова Хоккайдо, сообщает ИТАР-ТАСС.
Очаг землетрясения залегал на глубине 250 км под морским дном, эпицентр находился примерно в 70 км к юго-западу от вулканического острова Рисири, на котором живут более 5 тыс человек.
Информации о последствиях землетрясения не поступало.
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