Запах «тухлых яиц» из Франции дошел до Лондона

Сотрудники химического завода на северо-западе Франции до сих пор не могут остановить утечку газа, который распространился уже не только в Париже, но и в Лондоне. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на «Би-би-си».

Министр экологии Франции Дельфина Бато, которая прервала официальный визит в Берлин, чтобы лично контролировать операцию по ликвидации утечки, после посещения завода повторила, что газ меркаптан, утечка которого произошла на предприятии, не представляет опасности для здоровья людей, и добавила, что операция по ее ликвидации может продлиться несколько дней.

«Пусть лучше это займет больше времени, чем мы будем рисковать», — сказала Бато.

Между тем тысячи людей из таких отдаленных от завода мест, как Париж и Лондон, жалуются на тошноту и головную боль.

Также матч Кубка Франции по футболу между клубами «Руан 1899» и «Олимпик Марсель» во вторник вечером был отложен, как пишет «Би-би-си», «из-за вони».

«Мы не хотели находиться с 10 тысячами болельщиков в двух километрах от завода без возможности оградить их от газа или эвакуировать в случае необходимости», — сказал агентству France Presse местный чиновник.

Тем временем в британском агентстве по охране здоровья сообщили, что «запах, напоминающий вонь тухлых яиц, заметили в основном в графствах Кент, Восточный и Западный Сассекс и некоторых частях графства Суррей». Там заверили, что «запах, дрейфующий над Южной Англией, не представляет никакой опасности для общественного здоровья», однако чиновники чрезвычайных служб Южного Кента посоветовали жителям держать двери и окна закрытыми.