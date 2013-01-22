В Париже плохо пахнет
07:54, 22 января 2013Мир
2564 0
Неприятный запах ощущается в Париже из-за утечки газа на химическом заводе на севере страны.
Неприятный запах ощущается в Париже из-за утечки газа
Авария произошла более чем за сто километров от французской столицы, - передает AFP со ссылкой на местные власти.
В спасательные службы поступили уже сотни звонков от обеспокоенных жителей, однако в префектуре успокаивают: газ не является ядовитым, хотя действительно имеет неприятный запах. Кроме этого, его концентрация очень низка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter