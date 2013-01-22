В Париже плохо пахнет

Авария произошла более чем за сто километров от французской столицы, - передает AFP со ссылкой на местные власти.

В спасательные службы поступили уже сотни звонков от обеспокоенных жителей, однако в префектуре успокаивают: газ не является ядовитым, хотя действительно имеет неприятный запах. Кроме этого, его концентрация очень низка.

Эхо Москвы