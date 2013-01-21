В аэропорту Франкфурта-на-Майне отменены 500 рейсов

Об этом сообщают Вести.Ru.

На данный момент из Франкфурта не смогли вылететь 229 самолетов и еще по меньшей мере 271 - приземлиться. По словам представителя аэропорта, в воздушной гавани скопилось много самолетов из-за отмены большого числа авиарейсов в воскресенье. Как ожидается, в связи с непогодой аэроузел и во вторник будет работать с перебоями.

Холодные температуры и снегопад нарушили не только авиасообщение в Германии, но и привели к отменам и задержкам в движении поездов и автобусов.