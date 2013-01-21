McDonald’s добрался до Новосибирска

Об этом говорится в официальных документах горадминистрации, пишет РИА "Новости".

McDonalds при поддержке властей Новосибирской области планирует в 2013 году открыть в регионе десять ресторанов и кафе. Губернатор региона Василий Юрченко считает это принципиальным и очень важным для имиджа региона. По информации компании, у нее пока нет ресторанов в России в регионах Сибири и Дальнего Востока.

В официальном бюллетене мэрии говорится, что ООО "Сиб-Фуд", которое занимается подбором и согласованием участков для строительства ресторанов и кафе в Новосибирске, предоставляется пять мест для размещения ресторанов не более чем на 50 посадочных мест каждый.

Таким образом, первые торговые точки общепита McDonalds должны появиться в Кировском (два ресторана), Ленинском (два ресторана) и Октябрьском районах (один ресторан).

В марте 2012 года McDonald's заявил о намерении открыть свои заведения сразу в нескольких городах Сибири и логистический центр под Новосибирском. По оценке вице-президента по развитию McDonald's в России Виктора Эйдемиллера, стандартная стоимость открытия одного заведения в условиях Сибири в пределах от 30 до 150 миллионов рублей - в зависимости от размера и формата ресторана.