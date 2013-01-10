В России ударили трескучие 50-градусные морозы

По информации МЧС России, это на 4-10 градусов ниже обычной среднесуточной температуры воздуха для этого времени года. Причиной аномальных морозов стал мощный антициклон с несколькими центрами, который позволяет холодному арктическому воздуху беспрепятственно проникать на юг вплоть до 30 градуса северной широты, пояснили в пресс-центре спасателей, сообщает Росбалт.

Несмотря на аномальные морозы, лед в морской акватории пока не установился. По данным космических снимков, лед на морских акваториях Владивостока и Приморья крайне подвижен и изменчив, сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сильные холода охватили весь Дальневосточный федеральный округ. Сегодня утром морозы от минус 40 до минус 50 градусов отмечались в многих населенных пунктах. Холоднее всего в якутском поселке Борогонцы — там минус 53 мороза. Такие же крепкие морозы стоят в населенных пунктах Хабаровского и Приморского краев, Амурской области.