Республиканцы готовы отложить дефолт США

С таким предложением выступил в четверг кандидат в вице-президенты США в кампании 2012 года и глава бюджетного комитета палаты Пол Райан, который считается одним из самых яростных критиков бюджетной политики Барака Обамы.

Потолок госдолга в США на данный момент составляет 16,394 триллиона долларов, в последний раз он повышался в конце января 2012 года. Страна преодолела этот потолок 31 декабря 2012 года, однако Минфин принял меры, необходимые для продолжения обслуживания долга. Договоренности о поднятии потолка администрация и конгресс США должны достигнуть до 1 марта, в противном случае страна перестанет платить по своим обязательствам и может объявить технический дефолт.

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"Мы обсуждаем возможный шаг по краткосрочному увеличению потолка госдолга, чтобы дать возможность Сенату (контролируемому демократами) и Белому дому продолжить обсуждение бюджетных вопросов в марте. Мы обсуждаем разные решения", - цитирует РИА Новости.

Ранее глава Минфина США Тимоти Гайтнер заявлял, что в случае, если конгресс не ускорит обсуждение возможности повышения потолка госдолга, то США могут прекратить обслуживать свои обязательства уже с середины февраля. В свою очередь Обама, призывая парламентариев повысить потолок госдолга, заявляет, что это не повлечет роста госрасходов.