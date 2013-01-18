В Беларуси вырос золотой запас

Об этом УНИАН сообщили в Национальном банке Беларуси.

«На 1 января 2012 года золотой запас Национального банка составлял 31,7 т. В первом квартале он вырос на 200 кг и достиг 31,9 т на 1 апреля 2012 года, во втором квартале снизился - также на 200 кг до первоначальных 31,7 т. В третьем квартале наблюдался рост – на 300 кг до 32 т на 1 октября», - отметили в Нацбанке Беларуси.

При этом за четвертый квартал 2012 года золотой запас увеличился на 1,3 т.

Справка УНИАН. В 2011 году золотой запас Национального банка Беларуси вырос на 400 кг.

Золотой запас Нацбанка Беларуси исчисляется в тоннах и включает золото (преобладающая доля), а также серебро, платину и Палладий.