США считают, что за терактом в Алеппо стоят сирийские власти

"США шокированы кровавым терактом, (организованным) режимом Сирии", - говорится в сообщении от имени официального представителя госдепартамента США Виктории Нуланд, которая также сообщила, что, "по данным свидетелей, самолеты (сирийских) властей обстреляли окрестности университета".

Как ранее передало государственное сирийское новостное агентство SANA, в здание университета попали два реактивных снаряда, выпущенные террористами. По данным мэра Алеппо, в теракте погибли и получили ранения в основном студенты и ранее лишившиеся крова граждане, временно размещенные в студенческих общежитиях, отмечает РИА Новости.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал взрывы в Алеппо "военным преступлением".

Конфликт между властями и вооруженной оппозицией в Сирии не прекращается с марта 2011 года. По поступающим в ООН сводным данным, за это время там погибло около 60 тысяч человек. Как сказал дель-Буэй, генеральный секретарь ООН настаивает на скорейшем поиске политического урегулирования этого конфликта.