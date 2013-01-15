Украинским туристам все сложнее попасть в Польшу

Об этом пишет сегодня Gazeta Wyborcza.

«В Устшиках-Дольных и окрестных местах грустят по временам, когда украинцы массово посещали их пансионаты, катались на лыжах и тратили много денег. Теперь соседей с востока в Бещадах каждый раз все меньше. А те, что приезжают, жалуются, что им сложнее получить визы", - пишет издание.

Gazeta Wyborcza отмечает, что отдых на польских горнолыжных курортах обходился украинцам дешевле, чем в украинской части Карпат.

«Несколько лет назад украинцев у нас было очень много. Часто приезжали перед нашими праздниками, встречали здесь Новый год, а позже на Рождество. Гостей из Украины было больше всего на горнолыжных курортах, а в гостиницах и пансионатах 6 января специально для них готовились рождественские блюда", - пишет Gazeta Wyborcza.

По данным собеседников газеты, ситуация ухудшилась после присоединения Польши к Шенгенской зоне в 2007 году, что привело к осложнениям в процедуре выдачи украинцам виз.

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«Гости из Украины часто жалуются, что имеют проблемы с визами. Гости, которые сейчас у нас есть, не смогли приехать всей семьей, потому что зять не получил визы", - сказала изданию владелица одного из пансионатов.

Представитель польского консульства, которого цитирует газета, заверяет, что Польша не осложняла процедуру выдачи виз, но должна их выдавать согласно принятым в Шенгенской зоне правилам.

GW также в другом материале на тему зимнего отдыха в Польше написала, что семидневный отдых на польском горнолыжном курорте Щирк (семь ночей в трехзвездочной гостинице с питанием, проездом из центральной Польши и скипассом) обойдется примерно в 850 долларов, аналогичный пакет услуг в Словакии будет стоить 1,1 тыс. долларов, в Австрии – 1 тыс. 300 долларов, в Италии – 1 тыс. 350 долларов, во Франции – 2 тыс. 150 долларов, а в Швейцарии – более 2 тыс. 200 долларов.

Автор статьи назвал "маркетинговым трюком" опубликованное недавно исследование одного из польских туристических бюро, которое убеждало, что проезд одного километра по горнолыжной трассе в Польше с учетом всех расходов на отдых – из-за их короткого расстояния - стоит дороже, чем в Швейцарии, Франции и Италии: из 22,5 доллара за километр в сравнении с около 6,5 и 3 долларами, соответственно.

Туристическое агентство исходило из расчетов, что лыжник за семь дней проедет около 300 километров, а это по силам далеко не каждому любителю горнолыжного спорта, и соответственно, реальная цена является другой, чем указало бюро, отмечает GW.