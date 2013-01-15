Трое украинцев на авто катались по Польше без виз

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе SG.

Украинцев задержали неподалеку от границы с Чехией, откуда они ехали в Польшу на автомобиле с украинскими номерными знаками.

"После проверки документов оказалось, что иностранцы въехали на польскую территорию нелегально, потому что не имели действующих виз, которые бы разрешали им пересечь чешско-польскую границу и находиться в Польше", - отметили в пресс-службе.

Пограничники оштрафовали украинцев за нарушение и обязали их добровольно покинуть территорию Польши.

Как сообщал УНИАН, за первую половину прошлого года польские пограничники задержали за нарушение правил пребывания в Польше более 800 украинцев, что на треть больше показателей первых шести месяцев 2011 года.

Выдача польских виз за этот же период возросла на 13% и превысила 310 тысяч штук.

Справка УНИАН. Польские пограничники чаще всего задерживают украинцев за то, что они работают в Польше без необходимых для этого документов, имеют простроченные или неправомерно используют выданные им консульством рабочие визы: например, ездят в качестве туристов или на работу в другие государства Шенгенской зоны, к которой в 2007 г. присоединились поляки.

В случае первого задержания пограничники выдают решение, которым обязывают нарушителя добровольно покинуть польскую территорию в течение 2 недель, а если человек совершил это нарушение не в первый раз, то тогда арестовывают его и под конвоем доставляют на границу, где передают украинским пограничникам.