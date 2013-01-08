Прокуратура заинтересовалась картиной, написанной пеплом из печей концлагеря

Районная прокуратура в польском Люблине расследует действия шведского художника, нарисовавшего картину пеплом из крематориев концлагеря "Майданек", сообщают РИА «Новости».

Дело заведено на основании сообщений в печати. Расследование касается признаков надругательства над прахом умерших и осквернения мест погребения, которое карается лишением свободы на срок от двух до восьми лет. "Прокуратура обратится к шведским правоохранительным органам с просьбой о правовой помощи и предоставлении материалов этого дела", - сказала представительница прокуратуры.

Речь идет о шведском художнике Карле Михаэле фон Хаусвольфе, который, по его собственным словам, нарисовал картину акварелью с добавлением пепла из концлагерных печей. Картина была выставлена в одной из шведских галерей, что вызвало протест местных еврейских организаций. На странице галереи художник признается, что пепел взял в одной из печей во время посещения концлагеря в 1989 году.

Фашистский концлагерь "Люблин", более известный как "Майданек", действовал с 1941 по 1944 год. Как сообщается на сайте музея "Майданек", через лагерь прошли около 150 тысяч человек. Сюда свозились заключенные из 30 стран, преимущественно граждане Польши и Советского Союза (в основном, поляки, евреи, русские, белорусы и украинцы). Число погибших оценивается в 80 тысяч. В июле 1944 года лагерь был освобожден советскими войсками.