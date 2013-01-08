Государственные СМИ Китая в забастовке журналистов винят иностранных агентов

Об этом 8 января пишет The Wall Street Journal, передает Лента.ру.

Так, таблоид Global Times, владельцем которого является Коммунистическая партия Китая, написал, что инициаторами протестов выступают иностранцы, связанные с выдворенным из страны правозащитником Чэнем Гуанченом.

После появления публикаций в государственных СМИ у стен редакции Southern Weekley прошла демонстрация проправительственных активистов. Собравшиеся скандировали лозунги в поддержку Компартии и называли бастующих журналистов газеты агентами ”предательских” СМИ.

Накануне несколько сотен человек приняли участие в митинге в поддержку сотрудников Southern Weekley. Забастовка редакции началась 7 января в ответ на вмешательство цензоров в работу газеты: вместо новогоднего редакционного материала о необходимости реформирования политического строя, в КНР газета вышла с передовицей, прославлявшей Компартию. Забастовка журналистов Southern Weekley стала первым за последнее время выступлением представителей китайской прессы против цензуры.

Как сообщает BBC News, редакцию Southern Weekley поддержали многие китайские СМИ. Несмотря на то, что новостные издания распространили тексты, критикующие забастовку, многие снабдили их объяснением о том, что лишь транслируют позицию властей, не разделяя ее.

Кроме того, бастующих журналистов поддержали многие известные представители общественности, в том числе киноактеры и ученые, пишет Businessweek.

Как сообщал УНИАН, после первой за 20 лет акции протеста против цензуры Коммунистическая партия Китая распространила в СМИ директиву об усилении контроля над прессой.