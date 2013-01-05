В Венесуэле пропал самолет с топ-менеджером модного дома Missoni

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Corriere della Sera.

Ранее СМИ сообщили, что на борту самолета находились шесть человек, в том числе четверо туристов.

Самолет был объявлен пропавшим после взлета с аэродрома архипелага, откуда направлялся в аэропорт Каракаса. Экипаж в последний раз выходил на связь в 10 морских милях от Лос-Рокес.

Венесуэльские спасатели ищут летательный аппарат, однако пока о судьбе самолета и находившихся на борту людей информации нет.

По данным газеты Corriere della Sera, на борту небольшого частного самолета YV2615 BN-2 находилась пара Миссони, их друзья и два пилота.

Как отмечают итальянские СМИ, пять лет назад, 4 января 2008 года, в этом же месте произошла аналогичная авиакатастрофа - на борту самолета тогда находились восемь итальянцев, чьи тела до сих пор не обнаружены.