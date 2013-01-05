Пассажир не пустил пьяного летчика за штурвал

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя аэропорта.

Прибывшие на место полицейские провели тест на алкоголь, который оказался положительным. Пилота сняли с рейса и отправили в больницу для подтверждения результатов, а самолет, на борту которого находились 53 пассажира, вылетел в Нью-Йорк после смены экипажа.

"Мы сотрудничаем с полицией и проводим внутреннее расследование", - сообщил представитель авиакомпании.

Согласно уставу компании, пилот гражданской авиации не имеет права садиться за штурвал ранее восьми часов после употребления алкогольных напитков. Концентрация алкоголя в крови не должна превышать 0,4 промилле.