Пассажир не пустил пьяного летчика за штурвал
01:35, 05 января 2013Разное
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Регулярный рейс из Миннеаполиса авиакомпании American Eagle был задержан на 2,5 часа после того как бдительный пассажир учуял запах алкоголя от поднимавшегося на борт пилота.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя аэропорта.
Прибывшие на место полицейские провели тест на алкоголь, который оказался положительным. Пилота сняли с рейса и отправили в больницу для подтверждения результатов, а самолет, на борту которого находились 53 пассажира, вылетел в Нью-Йорк после смены экипажа.
"Мы сотрудничаем с полицией и проводим внутреннее расследование", - сообщил представитель авиакомпании.
Согласно уставу компании, пилот гражданской авиации не имеет права садиться за штурвал ранее восьми часов после употребления алкогольных напитков. Концентрация алкоголя в крови не должна превышать 0,4 промилле.
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