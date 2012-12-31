СМИ: в Новогоднюю ночь для Путина будет петь Брегович
17:26, 31 декабря 2012Мир
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Музыканта будет сопровождать его «Оркестр для свадеб и похорон».
Горан Брегович споет для Путина
Горан Брегович, написавший музыку к нескольким фильмам Эмира Кустурицы, выступит перед президентом России Владимиром Путиным в новогоднюю ночь, сообщает вещательная компания «Радио и телевидение Сербии».
Бреговича будет сопровождать его «Оркестр для свадеб и похорон».
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