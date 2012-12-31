СМИ: в Новогоднюю ночь для Путина будет петь Брегович

Горан Брегович, написавший музыку к нескольким фильмам Эмира Кустурицы, выступит перед президентом России Владимиром Путиным в новогоднюю ночь, сообщает вещательная компания «Радио и телевидение Сербии».

Бреговича будет сопровождать его «Оркестр для свадеб и похорон».