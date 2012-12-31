СМИ: в Новогоднюю ночь для Путина будет петь Брегович

17:26, 31 декабря 2012
Мир
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Музыканта будет сопровождать его «Оркестр для свадеб и похорон».

Горан Брегович выступает на рок-фестивале “Stare misto”

Горан Брегович, написавший музыку к нескольким фильмам Эмира Кустурицы, выступит перед президентом России Владимиром Путиным в новогоднюю ночь, сообщает вещательная компания «Радио и телевидение Сербии».

Бреговича будет сопровождать его «Оркестр для свадеб и похорон».

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