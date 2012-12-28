СМИ: В Сирии повстанцы штурмуют важные военные базы

Об этом сегодня сообщили сирийские активисты, базирующиеся в Лондоне, ссылаясь на собственные источники в Сирии. По их данным, между сторонами вспыхнули горячие бои, правительственные войска прибегают к боевой авиации против повстанцев. Повстанцы якобы заявили, что намерены взять эту стратегически важную базу, несмотря на потери.

Как известно, База Вади-Дейф защищает главный путь снабжения из Дамаска правительственных войск в городе Алеппо, где между сторонами ведутся длительные бои. В этом регионе ведущей силой являются повстанцы из экстремистской исламистской группировки, известной как Фронт «Ан-Нусра», которую США признали террористической. Сегодня, по словам лондонских активистов, она также нападала на правительственные войска, которые охраняют аэропорт Алеппо. Бои продолжались и в нескольких районах города. В октябре именно эта группировка уже захватила город Мааррат-ан-Нууман с военной базой возле него недалеко от места нынешних боев, тоже на шоссе Дамаск - Алеппо.

Радио Свобода